Governo do Ceará investe mais de R$ 2 milhões por ano em startups

O Governo do Ceará investe diretamente cerca de R$ 800 mil por ano no programa CriarCE, uma incubadora ligada à Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior do Ceará (Secitece), voltada à prototipagem de ideias.

Apresentar um produto inovador, com base em demandas reais da saúde pública e desenvolvido por profissionais que atuam no Sistema Único de Saúde (SUS), é o objetivo do Demoday, evento que marca a reta final de um longo processo de fomento à inovação no Ceará.



Neste ano, o destaque são startups voltadas à área da saúde, como a AlertAlergo, que já recebeu três aportes públicos e agora busca novos investimentos para se consolidar no mercado.

“Esses programas são pensados para transformar problemas do cotidiano — inclusive do ambiente doméstico — em soluções com potencial de escala”, explica Sandra Monteiro, especialista em inovação e saúde, com atuação na Secitece.



Inovação a partir da vivência no SUS

Um dos diferenciais do Demoday, segundo Francisco Sales Ávila Cavalcante, diretor de Inovação da Escola de Saúde Pública do Ceará (ESP), é a origem dos inventores: profissionais do próprio SUS, formados pela escola, que identificam as lacunas do sistema e criam soluções com alto potencial de impacto.