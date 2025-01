Programa seleciona startups com foco em gestão pública no Ceará

Programa é conduzido pela FDR em parceria com a Seplag e com o apoio da Casa Azul / Crédito: Absolutvision/Unsplash

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Além disso, ela visa encontrar projetos para melhorar a administração pública e impulsionar maior eficiência na relação entre o Estado e os municípios. Ao todo serão contempladas dez empresas locais.