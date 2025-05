Projeto oferece seminário gratuito a pais atípicos em Maracanaú

O evento acontece nesse sábado, 3, com palestras sobre o Transtorno do Espectro Autista e outras neuroatipicidades, além de atendimentos

Entre os atendimentos, anuncia-se cuidados odontológicos, médicos, massoterapia, aferição de pressão, teste de glicemia e atividades com educador físico. Os pais também poderão participar de acolhimento com psicólogos.

Com entrada gratuita, o seminário “Autismo e outras neuroatipicidades” promove palestras e atendimentos voltados aos pais atípicos nesse sábado, 3, no Centro de Maracanaú , Região Metropolitana de Fortaleza. A programação do evento começa a partir das 8h30min (horário de Brasília).

“Percebemos que muitas mães não têm suporte para lidar com o impacto emocional e psicológico de cuidar de filhos com transtornos do neurodesenvolvimento", explica o diretor administrativo do Cartão da Gente, envolvido no projeto.

"Nosso propósito é acolher essas mulheres, escutá-las e proporcionar também cuidados para sua saúde mental”, completa.



A expectativa dos responsáveis é que a iniciativa seja expandida, alcançando um número cada vez maior de famílias em situação de vulnerabilidade.