Paralisação em canteiros de obras compromete entrega de 3,2 mil unidades habitacionais

GREVE compromete andamento das obras em Fortaleza e Região Metropolitana / Crédito: FÁBIO LIMA

Depois do melhor ano dos últimos oito alcançado em 2024 e um início de 2025 promissor, o mercado imobiliário cearense enfrenta um impasse entre construtoras e operários que compromete a entrega de 3,2 mil unidades habitacionais em Fortaleza e Região Metropolitana, nas contas do Sindicato da Construção do Ceará (Sinduscon-CE). Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Ao todo, são cerca de 180 canteiros de obras impactados e entre 10 mil e 14 mil operários envolvidos na greve que foi deflagrada na última segunda-feira, 12, segundo o Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O POVO apurou que há paralisações nos municípios de Aquiraz, Caucaia, Eusébio, Itaitinga e Maracanaú. O impacto maior na conclusão das unidades, no entanto, deve ser nos empreendimentos em construção na Capital, onde existem mais lançamentos.

Dos R$ 8,5 bilhões em valor geral de vendas calculado no ano passado pelo mercado imobiliário, por exemplo, R$ 5,2 bilhões estavam localizados em Fortaleza. O setor vive um novo boom com carência, inclusive, de mão de obra. Impasse O motivo do fim das negociações mediadas pelo Ministério Público do Trabalho foi o pedido dos trabalhadores de ter o vale transporte convertido em vale combustível. Nestor Bezerra, coordenador geral do sindicato dos trabalhadores, afirma que “o vale transporte não condiz mais com a realidade do trabalhador”, acrescentando que a grande maioria dos sindicalizados possui uma moto ou um carro e por isso a defesa. Ele ainda sugere que a insistência em manter isso como benefício “induz o operário a usar ele de forma ilegal, vendendo o cartão”. Nestor afirma que é possível converter o valor pago para o transporte em ônibus, topics e metrô em benefício no salário ou mesmo como é feito com a cesta básica e diz que o vale combustível não tem encargos sociais.

Já Marcelo Pordeus, vice-presidente da área trabalhista do Sinduscon Ceará, afirma que o vale combustível “não tem respaldo legal e pode trazer encargos trabalhistas imprevisíveis para as empresas”. Sobre reajuste salarial, os dois lados não demandam conflito. O POVO apurou que as negociações começaram em 9% pedido pelos trabalhadores e 3% oferecido pelas empresas, que evoluiu para algo em torno de 5% equalizado entre as partes, assegurando ganho real aos operários.

Negociações Sem acerto, os operários decidiram por paralisar as obras e deflagraram a greve. Nestor conta que a ida à Câmara Municipal e à Assembleia Legislativa do Ceará não gerou novos espaços de negociação.