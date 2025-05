Estudo mostra trabalho de entidades feministas como rede de apoio durante pandemia

Com o cenário, um estudo publicado na revista Cadernos Gestão Pública e Cidadania nesta quarta-feira, 21, revelou que organizações feministas desempenharam um papel importante no enfrentamento da violência.

Os casos de violência contra a mulher no Brasil cresceram durante o isolamento social. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública , no ano de 2021, o País registrou 1.437 casos de feminicídios, com mais de 60% das vítimas sendo mulheres negras.

Foram usadas, análises qualitativas com base em entrevistas e conteúdos em redes sociais para entender como as organizações atuaram no enfrentamento ao crescente índice de violência contra as mulheres.

O estudo observou um conjunto diverso de metodos usados pelas entidades feministas para tratar do agravamento da violência contra as mulheres, como:

“Foram muitos os problemas envolvidos. Mas a questão das formas de atuação, de se utilizar mais a questão tecnológica, foi uma das principais. Porque ao mesmo tempo que é uma ferramenta favorável, ainda mais nesse contexto em que não podíamos ter a proximidade física, ela também oferecia desafios. E se o agressor, de repente, tomar o aparelho da mulher que está utilizando para entrar em contato com os movimentos? E as mulheres que não tinham acesso à internet?”, explica Thays de Souza Nogueira, socióloga e uma das autoras do artigo.

Virtualização de atendimentos jurídicos, psicológicos e formativos;



Ações emergenciais de distribuição de alimentos, itens de higiene e materiais informativos;



Criação de campanhas de conscientização nas redes sociais e produção de conteúdo digital;



Incidência política e articulação com parlamentares e conselhos de direitos;



Monitoramento de serviços públicos e denúncia de retrocessos institucionais;



Estabelecimento de parcerias com outras organizações e arrecadação por meio de doações;



Produção de pesquisas, dossiês técnicos e ações de formação para servidores públicos;



Integração entre o apoio material e o atendimento às vítimas de violência, de forma simultânea e coordenada.

Entre os casos de destaque, o Coletivo Feminino Plural em parceria com uma prefeitura local, no estado do Rio Grande do Sul, seguiu o atendimento presencial por meio do Centro de Referência de Atendimento à Mulher, através da gestão do Centro de Referência de Atendimento à Mulher.

Já o CFEMEA, que tem sua sede no Distrito Federal, optou pela atuação política virtual, com incidência legislativa, campanhas na internet e apoio técnico em redes feministas nacionais e internacionais. Os trabalhos mostraram uma forte capacidade de adaptação aos desafios do isolamento social e das barreiras da tecnologia.