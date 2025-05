Concurso da Autarquia Municipal de Trânsito no Eusébio está com inscrições abertas

Das oportunidades, 10 são imediatas, sendo sete de ampla concorrência, duas para candidatos negros e uma para pessoas com deficiência

Veja o calendário completo do concurso ao fim desta matéria.

Estão abertas as inscrições para o concurso público da Autarquia Municipal de Trânsito (AMT) de Eusébio para o cargo de agente municipal de trânsito . A oferta é de 40 vagas .

No que concerne à remuneração, ela é de R$ 1.518 para uma carga horária de 40 horas semanais.

Das oportunidade s, 10 são imediatas , sendo sete de ampla concorrência, duas para candidatos negros e uma para pessoas com deficiência. Já o restante é para a formação do cadastro reserva.

Concurso AMT Eusébio: Inscrições

O processo está com as inscrições abertas até o dia 1º de junho. Para participar, o interessado deve se inscrever no site oficial da banca organizadora, o Instituto Consulpam. O valor da taxa é de R$ 130.

Em relação à seleção, ela é constituída de sete etapas. O cronograma pode ser conferido no fim desta matéria.

Prova objetiva (caráter eliminatório e classificatório)

Exames médicos (caráter eliminatório)

Investigação social (caráter eliminatório)

Prova prática (caráter eliminatório)

Avaliação psicológica (caráter eliminatório)

Prova de aptidão física (caráter eliminatório)

Curso de Formação (caráter eliminatório)

Concurso AMT Eusébio: Cronograma previsto

Período de inscrições: 9 de maio a 1º de junho de 2025



Divulgação dos locais de provas: 14 de julho de 2025

Aplicação das provas objetivas: 20 de julho de 2025

Divulgação dos gabaritos oficiais das provas objetivas: 30 de julho de 2025

Resultado final das provas objetivas: 15 de agosto de 2025

Convocação para realização dos exames médicos e investigação social: 18 de agosto de 2025

Realização dos exames médicos e investigação social: 18 de agosto a 6 de setembro de 2025



Resultado final dos exames médicos e investigação social: 26 de setembro de 2025

Convocação para realização da prova prática, prova de aptidão física e avaliação de

aptidão psicológica: 29 de setembro de 2025

aptidão psicológica: Realização da avaliação de aptidão psicológica: 4 de outubro de 2025

Aplicação da prova de aptidão física: 5 de outubro de 2025

Aplicação da prova prática: 12 de outubro de 2025

Resultado final da prova prática: 17 de outubro de 2025

Resultado final da prova de aptidão física e avaliação de aptidão psicológica: 7 de novembro de 2025

Convocação para o curso de formação: 26 de novembro de 2025

Realização do curso de formação: 1º a 19 de dezembro de 2025

Resultado final do concurso: 2 de janeiro de 2026

Homologação do concurso: 5 de janeiro de 2026

Veja mais informações no EDITAL

Guia Econômico: Saiba como se preparar para concursos públicos em 2025