Marinha divulga concurso para operação com submarinos e instalações nucleares

O edital foi divulgado nesta quinta-feira, 15, no Diário Oficial da União (DOU). As oportunidades são voltadas para profissionais técnicos de nível médio para atuarem na operação e manutenção de submarinos e instalações nucleares da MB.

A Marinha do Brasil (MB) irá realizar concurso público para o ingresso no Quadro Técnico de Praças da Armada (QTPA). Ao todo estão sendo ofertadas 10 vagas, sendo oito para homens e dois para mulheres.

Caso aprovado no concurso, antes de ocupar cargo, o candidato passará por período de adaptação, pelo curso de formação de sargentos, no qual o indivíduo receberá remuneração de R$ 1.414,82, relativos ao soldo militar (R$ 1.199), ao adicional militar (R$ 155,87) e à compensação por disponibilidade militar (R$ 59,95), e pelo curso de aperfeiçoamento.

Dentre as etapas do certame estão:

As áreas requeridas são a de eletroeletrônica, com especialidade em sistemas de controle e eletricidade, e a de mecânica, especialista em sistemas de máquina e propulsão e motores.

As inscrições para o concurso estarão disponíveis das 8h do dia 9 de julho e seguem até o dia 30 de julho .

Após realizadas as capacitações, conforme o apresentado no documento, a primeira graduação do certame é a de terceiro-sargento e a última é a de suboficial.

No que concerne às inscrições, ela pode ser realizada por meio do site do Serviço de Seleção do Pessoal da Marinha (SSPM). A taxa é de R$ 80 e deve ser paga até o dia 31 de julho.

Vale destacar que doadores de medula óssea e pessoas inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) podem solicitar isenção do valor entre os dias 9 e 15 de julho.

Veja mais informações no edital.

Confira o cronograma previsto

Período de inscrições: 9/7/2025 a 30/7/2025

Período para solicitação de isenção da taxa de inscrição: 9/7/2025 a 15/7/2025

Data final para o pagamento da taxa de inscrição: 31/7/2025

Divulgação dos locais de prova e horário: a partir do dia 29/8/2025

Aplicação da prova objetiva e redação: 14/9/2025

Divulgação das notas da prova objetiva e da redação: a partir de 11/12/2025

Teste de aptidão física: 6/2/2026 a 13/2/2026

Avaliação Psicológica: 10/2/2026 e 11/2/2026

Inspeção de saúde: 24/4/2026 a 28/4/2026

Resultado final do concurso: a partir do dia 25/5/2026

Guia Econômico: Saiba como se preparar para concursos públicos em 2025