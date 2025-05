Concursos no Ceará: mais de mil vagas e salários de até R$ 35,8 mil; veja

Estão abertas as inscrições de 14 concursos públicos ou processos seletivos com previsão de 1.164 vagas diretas para o Ceará ou com amplitude nacional. Os salários iniciais podem chegar a R$ 35,8 mil.

O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) confirmou a abertura de concurso público para a Polícia Federal (PF) com 192 vagas. São oportunidades para candidatos de nível Médio e Superior, com cotas.

As inscrições seguem até as 18 horas de 21 de maio . Não há previsão de vagas para lotação no Ceará.

O Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Aracati, no Litoral Leste do Ceará, está com 117 vagas abertas a contratação e a formação de cadastro reserva de profissionais com escolaridade em níveis fundamental, médio, técnico e superior.

A taxa de inscrição varia entre R$ 90 e R$ 110. A banca organizadora é a Cebraspe e as inscrições e informações sobre o exame podem ser conferidas no site.

Os contratados serão alocados na Policlínica Dr. José Hamilton Saraiva Barbosa, no Centro de Especialidades Odontológicas Dr. Edilberto Cavalcante Porto ou no Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Aracati CPSMAR.

As inscrições serão realizadas até 23 de maio de 2025, por meio do site do Instituto Cearense de Educação, Cultura e Ecologia, mediante o pagamento de uma taxa no valor de R$ 80,00 a R$ 140,00. Ainda, os candidatos que se enquadrarem nos requisitos poderão solicitar isenção da taxa de inscrição, nos dias 15 a 19 de maio de 2025.

Concurso AMT Eusébio (40 vagas)

A Autarquia Municipal de Trânsito (AMT) do Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), está com 40 vagas abertas para guarda civil. O salário previsto é de R$ 1.518 por mês, com carga horária de 40 horas por semana.

Do total oferecido, sete vagas são exclusivamente de ampla concorrência, duas são reservadas para pessoas negras, uma para pessoas com deficiência e 30 são para cadastro de reserva.

Para se inscrever, é necessário acessar o site do Instituto Consulpam, banca organizadora da seleção, até o dia 1º de junho. A taxa custa R$ 130.

Prefeitura de Coreaú (23 vagas)

A Prefeitura de Coreaú, no Ceará, está com 23 vagas abertas para a segurança pública, no cargo de guarda civil municipal. O salário é de R$ 1.518.

Ao todo, quatro vagas são exclusivamente para mulheres. O cargo exige nível médio completo de escolaridade e carteira nacional de habilitação (CNH) nas categorias A e B.

As inscrições já estão abertas e devem ser feitas exclusivamente pelo site do Instituto Consulpam, banca organizadora da seleção. O período para preencher o formulário eletrônico será até o dia 23 de maio. A taxa custa R$ 120.

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) - Ubajara

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) anunciou um Processo Seletivo, com o objetivo de preencher 11 vagas para Agente Temporário Ambiental, além de formar cadastro reserva, junto ao Parque Nacional de Ubajara, no Ceará.

As oportunidades são na área temática de Prevenção e Combate a Incêndios, níveis I e II, para candidatos com ensino fundamental incompleto.

Os contratos terão validade de 6 ou 24 meses, com salário ofertado variando de um salário mínimo a um salário mínimo e meio.

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) - Canindé

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) anunciou inscrições para um Processo Seletivo, com o objetivo de preencher uma vaga para Professor Substituto, com candidatos de nível superior, junto ao Campus Canindé.

A oportunidade é na área de Artes, subárea de Bateria e Percussão. A carga horária prevista é de 40 horas semanais, com remuneração mensal no valor de R$ 4.326,60, com retribuição por titulação de até R$ 3.731,69.

Os interessados podem se inscrever no período das 8h do dia 17 de maio de 2025 até as 23h59 do dia 23 de maio de 2025, no site do IFCE. O valor da taxa de inscrição é de R$ 150.

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFCE) - Cedro

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) anunciou abertura de Processo Seletivo, com o objetivo de preencher uma vaga para Professor Substituto, com candidatos de nível superior, junto ao Campus Cedro.

As oportunidades são:

Ciência da Computação (1 Vaga);

Física (1 Vaga);

Engenharia de Produção (1 Vaga);

Letras (1 Vaga);

Pedagogia (1 Vaga);

História (1 Vaga).

A carga horária prevista é de 40 horas semanais, com remuneração mensal no valor de R$ 4.326,60, com retribuição por titulação de até R$ 3.731,69.

Os interessados podem se inscrever no período de 20 a 26 de maio de 2025, no site do IFCE. O valor da taxa de inscrição é de R$ 150,00.

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) - Crateús

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará - IFCE anuncia a abertura de um Processo Seletivo, no Campus Cratéus, com o objetivo de preencher oito vagas para o cargo de Professor Substituto.

As oportunidades estão distribuídas entre as seguintes áreas de atuação:

Agronomia (1 vaga);

Engenharia Civil (1 vaga);

Física (1 vaga);

Letras/Língua Portuguesa (2 vagas);

Educação Matemática (2 vagas);

Matemática/Análise (1 vaga).

De acordo com o edital, para participar da seleção, é necessário que o candidato tenha graduação na respectiva área ofertada ou em áreas afins. Ao serem admitidos, os profissionais deverão cumprir uma jornada de 40 horas semanais.

Os interessados poderão se inscrever a partir das 8h do dia 15 de maio de 2025 até as 23h59 do dia 22 de maio de 2025, pelo site do IFCE, com taxa de R$ 150,00. A solicitação de isenção do valor poderá ser feita entre os dias 15 e 19 de maio de 2025.

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) - Acopiara

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) anunciou inscrições para um novo Processo Seletivo, com o objetivo de preencher três vagas para o cargo de Professor Substituto, para candidatos de nível superior.

As oportunidades são junto ao Campus Acopiara, nas áreas de:

Filosofia (1 vaga);

Letras - Língua Inglesa (1 vaga);

Sociologia - Sociologia Geral (1 vaga).

A carga horária prevista para a função é de 40 horas semanais, com remuneração mensal no valor de R$ 4.326,60 a R$ 8.075,27, podendo haver retribuição por titulação.

Os interessados podem se inscrever no período das 8h do dia 20 de maio de 2025 até as 23h59 do dia 26 de maio de 2025, no site do IFCE. O valor da taxa de inscrição é de R$ 150,00.

Prefeitura de Brejo Santo

A Prefeitura de Brejo Santo anuncia a abertura de um novo Processo Seletivo, com o objetivo de preencher duas vagas para profissionais de nível superior. Ao serem admitidos, os profissionais deverão atuar em jornada de 20 horas semanais, com remuneração mensal de R$ 1.929,75.

De acordo com o edital, as oportunidades são para os seguintes cargos:

Psicólogo (1 vaga);

Assistente Social (1 vaga).

Os interessados poderão se inscrever no período de 15 a 21 de maio de 2025, encaminhando a documentação requisitada nos seguintes endereços eletrônicos: selecaobs2025.psicologo@gmail.com (para Psicólogo) e selecaobs2025.psicologo@gmail.com (para Assistente Social).

Bombeiros (450 vagas)

O Corpo de Bombeiros do Ceará oferta concurso público com 450 vagas imediatas, além de outras 900 para formação de cadastro reserva.

As inscrições vão do dia 14 de maio até 2 de junho. Mais informações podem ser obtidas no site da CEV/Uece, banca organizadora do certame.

A taxa de inscrição é de R$ 180, com possibilidade de isenção para doadores de sangue, alunos que estudam ou concluíram o ensino em entidades do ensino público, alunos cujas famílias recebam até dois salários mínimos ou ainda a pessoa hipossuficiente.

A remuneração prevista para o Aluno-Soldado, durante o Curso de Formação de Soldados, é de R$ 2.935,04. Após isso, quem for promovido ao cargo de Soldado terá direito à remuneração de R$ 5.893,30.

TJCE (30 vagas)

O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE) abre um concurso público para o cargo de Juiz(a) Substituto(a), com 30 vagas e formação de cadastro reserva.

As inscrições ocorrem até o mesmo horário do dia 22 de maio no site da organizadora Fundação Getulio Vargas.

A taxa de inscrição está no valor de R$ 358,77. O salário chega a R$ 35.877,27.

Dentre os requisitos, a pessoa candidata precisa ter menos de 65 anos na data da posse. Todos os detalhes encontram-se no edital.

Concurso Público de Admissão à Carreira de Diplomata (50 vagas)

O Instituto Rio Branco anuncia a abertura de um Concurso Público de Admissão à Carreira de Diplomata, para o provimento de 50 cargos na classe inicial de Terceiro Secretário.

Para participar, é necessário que o candidato tenha graduação de nível superior, emitido por instituição de ensino credenciada pelo Ministério da Educação (MEC), apresente aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo e atenda a outros requisitos estabelecidos no edital.

Ao serem admitidos, os profissionais receberão remuneração inicial de R$ 22.558,56.

Os interessados poderão se inscrever a partir das 10h do dia 19 de maio de 2025 até as 18h do dia 4 de junho de 2025, pelo site do Cebraspe, com taxa de R$ 229.

A primeira prova objetiva está prevista para 20 de julho de 2025.

EsFCEx (231 vagas)

O concurso da Escola de Saúde e Formação Complementar do Exército (EsFCEx) oferece 231 vagas de nível superior, com remuneração inicial de R$ 8.245.

As inscrições estão abertas até 20 de junho, com taxa de participação de R$ 150. As provas serão realizadas no dia 20 de julho.

Governo lança projeto para simplificar certames | Dei Valor