Inscrições para concurso do Grupo Hospitalar Conceição começam nesta terça, 20

As provas do certame serão aplicadas no dia 13 de julho / Crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil

Além disso, haverá reserva de 5% das oportunidades para pessoas com deficiência e de 20% para candidatos negros. Confira detalhes sobre as vagas ofertadas abaixo: Nível médio completo Auxiliar administrativo Nível técnico completo Programador



Técnico de enfermagem

Técnico de radiologia (Medicina Nuclear)

Técnico de radiologia (Radioterapia)

Técnico de Tecnologia da Informação (TI)

Técnico de eletrônica

Técnico em segurança do trabalho Nível superior completo Advogado

Analista de sistemas

Analista de suporte

Analista (Auditoria Interna)

Analista (Designer Gráfico)

Analista (Gestão de Pessoas)

Analista (Jornalista)

Analista (Produtor Audiovisual)

Analista (Publicitário)

Analista (Relações Públicas)

Assistente social

Contador

Enfermeiro (Auditoria Interna)

Enfermeiro (Obstetrícia)

Enfermeiro (Oncologia/ Hematologia)

Engenheiro (Engenharia Ambiental)

Engenheiro (Engenharia Civil)

Engenheiro (Engenharia Clínica)

Engenheiro (Engenharia Elétrica)

Engenheiro (Engenharia Mecânica)

Engenheiro (Engenharia Química)

Farmacêutico

Farmacêutico (Bioquímico)

Farmacêutico (Oncologia)

Físico (Radioterapia)

Fisioterapeuta

Fonoaudiólogo

Nutricionista

Odontólogo (Buco-Maxilo-Facial)

Odontólogo (Saúde Pública)

Psicólogo

Terapeuta ocupacional

Médico (Anestesiologia)

Médico (Anestesiologia Cardiovascular)

Médico (Anestesiologia Pediátrica)

Médico (Auditoria Interna)

Médico (Cardiologia)

Médico (Cirurgia da mão)

Médico (Cirurgia de cabeça e pescoço)

Médico (Cirurgia Geral)

Médico (Cirurgia Pediátrica)

Médico (Cirurgia Plástica)

Médico (Clínica Médica)

Médico (Endocrinologia e Metabologia)

Médico (Endocrinologia e Metabologia Pediátrica)

Médico (Endoscopia Digestiva)

Médico (Gastroenterologia Pediátrica)

Médico (Genética Médica)

Médico (Geriatria)

Médico (Hematologia e Hemoterapia - Transplante de medula óssea)

Médico (Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista)

Médico (Infectologia Pediátrica)

Médico (Medicina de Emergência)

Médico (Medicina de Emergência - UPA)

Médico (Medicina do Trabalho)

Médico (Medicina Intensiva Pediátrica)

Médico (Neurocirurgia - Coluna)

Médico (Neurologia)

Médico (Neurofisiologia Clínica)

Médico (Neurologia Pediátrica)

Médico (Nutrologia Pediátrica)

Médico (Oftalmologia - Estrabismo)

Médico (Oftalmologia-Pediátrica)

Médico (Oftalmologia-Plástica Ocular e Vias Lacrimais)

Médico (Oftalmologia-Segmento anterior)

Médico (Oncologia Clínica)

Médico (Ortopedia e Traumatologia)

Médico (Otorrinolaringologia)

Médico (Patologia)

Médico (Patologia - Citopatologia)

Médico (Psiquiatria)

Médico (Radiologia e Diagnóstico por imagem)

Médico (Radioterapia)

Médico (Reumatologia)

Médico (Ultrassonografia Geral)

Médico (Urologia)

Odontólogo Concurso GHC: Veja como se inscrever As inscrições para o concurso do GHC ficarão abertas até as 17h do dia 17 de junho, e devem ser realizadas por meio do site da banca organizadora, Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências (Fundatec). O valor da taxa depende da escolaridade do participante e deve ser paga até o dia 18 de junho. Nível médio: R$ 79,9

Nível técnico: R$ 104,9

Nível superior: R$ 144,9 Vale lembrar que inscritos no Cadastro Único do Governo Federal (CadÚnico) e doadores de medula óssea podem solicitar a isenção do valor cobrado pela participação. O prazo começa no dia 21 e segue até o dia 23 de maio.