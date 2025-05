Inscrições para concurso de magistério superior da Unilab estão abertas; confira

Ao todo são duas vagas para o setor de estudo em Semiologia Médica/Saúde do Adulto. A remuneração pode chegar a R$ 13.288,85

As inscrições para o concurso da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) para o provimento de duas vagas na carreira de magistério superior estão abertas.

As oportunidades são para o setor de estudo em Semiologia Médica/Saúde do Adulto e requerem graduação em medicina com residência médica em instituição reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).