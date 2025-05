Concurso PF: Inscrições acabam nesta quarta, 21; vagas são para área administrativa

As oportunidades são de nível médio (100 vagas) e superior (92 vagas) . Além disso, vale destacar que 5% das vagas são reservadas para pessoas com deficiência e 20% para candidatos negros.

Terminam às 18h desta quarta-feira, 21 , as inscrições para o concurso público da Polícia Federal (PF), referente ao preenchimento de 192 vagas voltadas à área administrativa. A remuneração pode chegar a R$ 11 mil .

Concurso Polícia Federal: Confira o número de vagas por cargo



Nível superior



Administrador: 6 vagas



Assistente social: 3 vagas

Contador: 9 vagas

Enfermeiro: 3 vagas

Estatístico: 4 vagas

Farmacêutico: 2 vagas

Médico clínico: 11 vagas

Médico ortopedista: 5 vagas

Médico psiquiatra: 19 vagas

Nutricionista: 1 vaga

Psicólogo clínico: 4 vagas

Psicólogo organizacional: 2 vagas

Técnico em assuntos educacionais – Área: Pedagogia: 10 vagas

Técnico em comunicação Social: 3 vagas



Nível médio



Agente administrativo: 100 vagas

Concurso Polícia Federal: Veja como se inscrever



Para se inscrever no concurso da Polícia Federal, os interessados devem acessar o site da banca organizadora, Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe).

A taxa varia conforme a escolaridade do participante e deve ser paga até o dia 23 de maio:

Ensino médio: R$ 90



Ensino superior: R$ 110

No que concerne à seleção, ela contará com provas objetivas, de conhecimentos básicos e específicos, e prova discursiva para todos os cargos. A aplicação deve ocorrer no dia 29 de junho.