Bolsa Família 2025: pagamentos de maio começam hoje; veja calendário

Pagamentos seguem até o fim do mês e são de pelo menos R$ 600 por família, com adicionais conforme perfil sociodemográfico

Os primeiros a receber são os beneficiários com o Número de Identificação Social (NIS) de final 1. Os repasses seguem de forma escalonada até o dia 30 de maio .

A Caixa Econômica Federal inicia nesta segunda-feira, 19, o pagamento da parcela de maio do Bolsa Família 2025 . O valor mínimo garantido por família é de R$ 600 , podendo haver adicionais conforme a composição familiar, como benefícios para crianças, gestantes e adolescentes.

Veja abaixo funcionamento e calendário completo do benefício.

Bolsa Família em maio de 2025: calendário de pagamentos

O cronograma de pagamentos é definido com base no dígito final do NIS e segue os últimos dez dias úteis de cada mês. A única exceção é o mês de dezembro, quando os valores são antecipados para garantir o acesso antes das festas de fim de ano.

Veja o calendário completo de maio de 2025:

NIS final 1: 19/5

19/5 NIS final 2: 20/5

20/5 NIS final 3: 21/5

21/5 NIS final 4: 22/5

22/5 NIS final 5: 23/5

23/5 NIS final 6: 26/5

26/5 NIS final 7: 27/5

27/5 NIS final 8: 28/5

28/5 NIS final 9: 29/5

29/5 NIS final 0: 30/5

As datas previstas para o pagamento do Bolsa Família nos próximos meses deste ano são as seguintes: