Queda de árvore interdita trecho na Heráclito Graça na manhã desta segunda, 19

Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) informou que realiza o bloqueio de duas faixas de tráfego na Heráclito Graça, nas proximidades do número 273

/ Crédito: Via WhatsApp O POVO

Uma árvore caiu na madrugada desta segunda-feira, 19, na avenida Heráclito Graça, no Centro de Fortaleza. Após a queda, o trânsito congestionou e foi interditado no trecho em frente ao Banco Central, situado no quarteirão entre a avenida Dom Manuel e a rua Rodrigues Junior. Não há registro de feridos.

LEIA MAIS - Queda de árvore em Fortaleza: o que fazer e quem chamar