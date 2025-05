UFC divulga edital para seleção de professor substituto; confira detalhes

Ao todo são seis vagas , sendo quatro de ampla concorrência, uma para candidatos negros e uma para pessoas com deficiência. Para se inscrever , os interessados devem enviar um e-mail para a unidade ou subunidade escolhida a partir do dia 26 de maio .

Em relação à seleção, ela contará com prova escrita e didática . Ambas de caráter classificatório e eliminatório. As datas de aplicação ainda não foram divulgadas .

A remuneração pode chegar a R$ 8.058,29 , a depender da carga horária e da titulação do aprovado. O valor é constituído do Vencimento Básico (VB) e da Retribuição por Titulação (RT). Nos cargos de 20h, o VB é de R$ 3.090,43 e pode ter acréscimo de R$ 772,61 (mestrado) e R$ 1.777 (doutorado).

Confira requisitos e períodos de inscrição de cada vaga:

Campus Fortaleza: Centro de Humanidades (CH) e para a Faculdade de Medicina (Famed) (3 vagas)

No CH, estão sendo ofertadas duas vagas: uma destinada ao Departamento de Ciências Sociais, no setor de estudo de “Antropologia”, e uma do Departamento de História, no setor de “História do Brasil, Prática de Ensino em História e Geral”.

Já na Famed, há uma oportunidade para o Departamento de Saúde Comunitária, no setor de “Clínica e Gestão da Atenção Primária em Saúde”. As três vagas requerem que o candidato tenha doutorado.

O período de inscrições depende do departamento escolhido: