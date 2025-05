Empresa que opera terminal no Pecém renova licença para atuar por mais 15 anos

A APM Terminals Pecém renovou licença de operação de terminal no Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp) por mais 15 anos, com o novo contrato começando a vigorar em 2034 e se estendendo até o ano de 2049.

“Com a construção do novo berço de conclusão prevista para o final de 2028, e a chegada dos novos equipamentos, antecipamos o início das operações ampliadas em meados de 2029. As mudanças elevaram a capacidade de movimentação dos Terminais APM Pecém de 650 mil para 850 mil TEUs”, acrescentou o executivo.

“Além disso, a substituição da frota atual representa um avanço importante para a meta de sustentabilidade da companhia e contribuirá para uma redução de 70% nas emissões de carbono até 2030”, explicou Daniel Rose.

Ampliação

A APTM Terminals Pecém informou ainda que, “os equipamentos serão instalados de acordo com o andamento da obra de ampliação do Porto do Pecém, que terá um novo berço de atração de 350 metros. A obra, que será realizada pelo Complexo do Pecém, irá ampliar o cais de contêineres dos atuais 600 para 800 metros”.

