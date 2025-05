Estudo aponta maior concentração de especialistas na rede privada de saúde

Pela primeira vez, as mulheres se tornarão maioria entre os médicos no Brasil. Neste ano já irão representar 50,9% do total de profissionais, de acordo com a Demografia Médica do Brasil

No Brasil, a maior parcela de médicos especialistas está concentrada na rede privada e na região Sudeste. Assim, os pacientes com plano de saúde têm acesso, proporcionalmente, a mais cirurgias que os atendidos exclusivamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS), conforme o estudo Demografia Médica no Brasil .

Com relação a colecistectomia os beneficiários do plano de saúde representam uma taxa 58,7% maior que a do SUS: 312,38 contra 196,81 cirurgias por 100 mil habitantes. Apesar disso, o SUS realizou 66% das intervenções.

No setor privado, a apendicectomia, cirurgia de urgência mais comum no Brasil, a porcentagem foi de 100 por 100 mil habitantes - 34,4% superior à verificada no SUS (74,45 por 100 mil).

A porcentagem de crescimento da participação feminina é expressiva, em comparação com 2010, quando elas correspondiam a 41% da população médica. Até 2035, as mulheres serão 56% do total de médicos no país, de acordo com as projeções.

Além do número de profissionais, a quantidade de alunas também tem crescido no curso de Medicina. Em 2010, as mulheres representavam 53,7% dos matriculados nos cursos de graduação em Medicina, a porcentagem aumentou para 61,8% em 2023.



Segundo a Demografia Médica no Brasil, as mulheres predominam em apenas 20 das 55 especialidades médicas - a Dermatologia lidera o ranking, com 80,6%.