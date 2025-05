Enem dos Concursos: oferece mais de 3 mil vagas com salários de até R$ 17 mil

Das 3.352 vagas oferecidas na 2ª edição do Concurso Público Nacional Unificado (CNU 2025) — o “Enem dos Concursos” —, 2.844 são para nível superior e 508 para nível médio , distribuídas em 35 órgãos federais. Os salários iniciais variam de R$ 4.000 a R$ 17.000 e as convocações acontecerão em duas frentes:

Das oportunidades disponíveis, 2.844 são destinadas a cargos de nível superior e 508 para nível médio . Do total, 2.180 vagas são para início imediato, enquanto 1.172 compõem o cadastro reserva, com expectativa de convocação após a homologação dos resultados.

Conteúdo programático e banca

Banca organizadora: a ser escolhida em junho de 2025 (expectativa: ESAF, FCC ou Cebraspe)



Prova Objetiva (5 de outubro/2025):

60 a 80 questões de múltipla escolha sobre Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico, Noções de Informática, Legislação Básica e Conhecimentos Específicos



Prova Discursiva (7 de dezembro/2025):

Redação ou estudo de caso (até 40 pontos), conforme cargo



Critérios de desempate: idade, maior nota em Conhecimentos Específicos e menores faltas de acertos em Português

O conteúdo detalhado por disciplina e a bibliografia recomendada estarão no anexo II do edital, que será publicado no Portal do Ministério da Gestão (https://www.gov.br/gestao).



Cronograma previsto



Escolha da banca organizadora: junho de 2025;



Publicação do edital: julho de 2025;



Período de inscrições: julho de 2025;



Prova objetiva: 5 de outubro de 2025;



Prova discursiva: 7 de dezembro de 2025;



Divulgação dos resultados: fevereiro de 2026.



O CNU foi criado para unificar e simplificar o processo de seleção para o serviço público federal, permitindo que candidatos concorram a múltiplos cargos com uma única inscrição e prova. Na primeira edição, quase 1 milhão de pessoas participaram do processo seletivo.

Como acompanhar



Edital e retificações : no Diário Oficial da União (https://www.in.gov.br) e no Portal do Ministério da Gestão (https://www.gov.br/gestao)



: no Diário Oficial da União (https://www.in.gov.br) e no Portal do Ministério da Gestão (https://www.gov.br/gestao) Alertas e newsletters : cadastre seu email no site oficial ou siga o canal de concursos do G1 no WhatsApp



: cadastre seu email no site oficial ou siga o canal de concursos do G1 no WhatsApp Calendários de lembrete: adicione as datas ao seu smartphone para receber notificações automáticas das provas

Dicas práticas para candidatos



Planeje seu estudo com base no edital, priorizando disciplinas em que você tem menor domínio.

Faça simulados das provas anteriores do CNU (disponíveis no site da banca da 1ª edição).

Participe de grupos de estudo e webinars sobre técnicas de redação e memorização.

Reúna os documentos (CPF, RG, comprovante de escolaridade, laudo médico para PCD) antes do período de inscrição.

Acompanhe isenções de taxa: reúna comprovantes Sociais/CadÚnico e, se doador de medula, o atestado da Fundação Hemocentro.

