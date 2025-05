Novo edital do Mais Médicos prevê 181 vagas em mais de 90 cidades do Ceará

São mais de 3 mil vagas para os 27 estados brasileiros. / Crédito: s

O Programa Mais Médicos deverá preencher 181 vagas em 92 municípios cearenses, além de outras duas no Distrito Sanitário Especial Indígena Ceará, em Caucaia. Um novo edital do programa foi lançado pelo Governo Federal visando ampliar o acesso à atenção primária no Sistema Único de Saúde (SUS). São mais de 3 mil vagas para os 27 estados brasileiros. As inscrições iniciaram na última segunda-feira, 5, e se encerram nesta quinta-feira, 8.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora LEIA MAIS - Novos médicos quase sem plantões e sem trabalho No Ceará, do total de 132 vagas, 71 são em áreas de vulnerabilidade alta ou muito alta. A cidade com maior número de vagas previstas é Fortaleza, com 12. No panorama nacional, as vagas totalizam 3.174, dentre as quais 3.066 serão distribuídas em 1.620 municípios e 108 serão destinadas a 26 Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEIs). A intenção, segundo o Governo, é fortalecer a assistência nas regiões remotas e de maior vulnerabilidade social. Os médicos interessados no edital podem se inscrever até o dia 8 de maio.

“O Mais Médicos cumpre o papel de levar profissionais às áreas mais remotas e de maior vulnerabilidade, ao mesmo tempo em que possibilita ofertas de formação para os médicos, que vão desde a especialização em Medicina de Família e Comunidade até o mestrado e doutorado em Saúde da Família”, disse o secretário de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, Felipe Proenço, em material divulgado pelo Governo. Como as vagas do Mais Médicos são distribuídas De acordo com o Governo Federal, a oferta das vagas se baseia no estudo da Demografia Médica 2025 sobre a proporção de médicos por habitante nas diferentes regiões. O cenário atual de distribuição de profissionais no País segue a Demografia Médica 2025, que indica, em geral, que as capitais concentram 366% mais médicos por 1.000 habitantes do que o restante de cada estado.

A pesquisa aponta que entre as regiões brasileiras, o Nordeste apresenta o maior índice de concentração de profissionais (7,32), seguido pelo Norte (5,07), Sul (4,37), Centro-Oeste (4,27) e Sudeste (2,78). Ou seja, os estados do Norte e Nordeste apresentam as maiores diferenças entre capital e interior, puxando as médias das regiões para cima e evidenciando uma concentração extrema de médicos nas capitais, em relação às demais cidades. A prioridade do Mais Médicos é atender as de maior vulnerabilidade social e com menor número de profissionais. As vagas contemplam, em sua maioria, regiões vulneráveis de municípios dos seguintes critérios:

Pequeno porte (75,1%),

Médio porte (11,1%)

Grande porte (13,8%). "Existe uma importante conexão entre o Mais Médicos, o fortalecimento da Atenção Primária à Saúde, e o nosso esforço contínuo em acelerar o atendimento especializado no SUS, uma das principais preocupações da nossa gestão. A atuação integrada desses profissionais vai facilitar o acesso à média e alta complexidade para todos os cidadãos", afirma o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.



As vagas estão distribuídas entre três perfis: Médicos formados no Brasil com registro no CRM

Médicos brasileiros formados no exterior

Médicos estrangeiros habilitados