Enel faz pedido para renovar concessão no Ceará por 30 anos

Em fevereiro deste ano, a agência reguladora já havia aprovado, por maioria, o termo para a renovação em 30 anos na concessão de distribuidoras de energia , afetando 19 empresas com contratos a vencer entre 2025 e 2031. No caso do Ceará, o prazo é até 2028.

Investimentos

Visando à renovação, a companhia anunciou em janeiro deste ano um plano de investimentos na ordem de R$ 7,4 bilhão entre 2025 e 2027, com o objetivo de melhorar a infraestrutura elétrica e dos serviços prestados.

No ano anterior, o número chegou a R$ 1,635 bilhão. Ou seja, a soma, em um período de quatro anos, fica um pouco acima de R$ 9 bilhões, com foco na Grande Fortaleza, no Litoral Norte e no Cariri.