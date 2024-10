Casa dos Ventos fecha acordo de fornecimento com multinacional de daat centers

O empreendimento cearense afirma ter o maior portfolio de projetos eólicos e solares do País, com aproximadamente 30 GW (Gigawatt) de capacidade.

A Casa dos Ventos fechou um contrato para fornecimento de energia com a Odata, uma empresa especializada em data centers. O acordo contempla a representação da Odata no Complexo Eólico Babilônia Sul, em Várzea Nova, Bahia.

O diretor acredita que a posição geográfica do Brasil é ideal para a expansão do mercado de data center

A empresa conta com cinco data centers no Brasil, quatro no México, dois no Chile e um na Colômbia.

Ricardo Alário, CEO da Odata, acredita que o País tem um grande potencial de energia limpa e renovável que deve impulsionar sua posição como um importante polo global de data centers.