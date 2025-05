Carros da Stock Car estreiam aço sustentável da ArcelorMittal

Novo carro da Stock Car, produzido com aço sustentável desenvolvido pela ArcelorMittal / Crédito: divulgação

Nos ultimos dias 3 e 4 de maio, o Autódromo de Interlagos (SP) sediou a abertura da temporada 2025 da Stock Car, campeonato de automobilismo que acontece no Brasil desde 1978. Considerada a mais importante do campeonato, a prova foi marcada pela estreia do novo aço oficial nos carros da categoria produzido pela ArcelorMittal, feito inédito em 45 anos de história da categoria.

Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado O DP980R, aço exclusivo de alta resistência desenvolvido pela empresa com indústrias em vários estados, incluindo o Ceará (Pecém), foi aplicado nos novos modelos SUV, que substituíram os sedãs utilizados desde a criação da categoria.

Além do patrocínio à categoria Stock Car Pro Series, a mais importante do circuito, a ArcelorMittal participou ativamente do desenvolvimento dos novos chassis, com uma solução em aço presente na safety cage (estrutura de segurança que protege o piloto). Mais de 30 carros da categoria passam a utilizar o material, embarcado com essa tecnologia que deve impulsionar novas soluções de mobilidade. Material traz melhor desempenho aos veículos Gabriel Casagrande, piloto patrocinado ArcelorMittal e atual campeão da StockCar, destacou ganhos da inovação. "Além do peso do carro, que ficou com 250kg a menos, esse novo formato vai dar mais conforto aos pilotos, o que repercute nas manobras. Todo mundo sai ganhando, os amantes do automobilismo dentro e fora das pistas". O DP980R foi projetado para aumentar a segurança dos pilotos, oferecendo um padrão mais elevado de absorção de energia em caso de impacto. Além disso, contribui – dentre outros fatores –, para deixar o carro mais leve, proporcionando um melhor desempenho e menor consumo de combustível.