No Torneio SESI de Robótica - Regional Ceará, estudantes de Juazeiro do Norte vencem Prêmio ArcelorMittal Inovação

A ArcelorMittal, patrocinadora do III Torneio SESI de Robótica - Regional Ceará, premiou uma equipe de estudantes de Juazeiro do Norte, com o Prêmio ArcelorMittal Inovação. Ao todo, 44 equipes da categoria FIRST® LEGO® League Challenge (FLL) concorreram ao reconhecimento.

A equipe Raptors Jr. (SESI Juazeiro do Norte) conquistou a vitória pelo destaque nos critérios Impacto Social e Ambiental; Qualidade do Protótipo e Desempenho; Originalidade e Inovação; Viabilidade Técnica; além de qualidade da apresentação e clareza na explicação do projeto e seu funcionamento.