Casa dos Ventos e ArcelorMittal fecham contrato para projeto de energia solar de R$ 690 milhões

A empresa cearense do segmento de energias renováveis Casa dos Ventos e a multinacional ArcelorMittal (também com atuação no Ceará) fecharão acordo de R$ 690 milhões para a implantação de um projeto de energia solar a ser construído na Bahia.

O local de instalação do parque é na mesma área onde já está sendo instalado o Complexo Eólico Babilônia Centro, entre os municípios baianos de Morro do Chapéu e Várzea Nova. A divisão de capital na joint venture (expressão inglesa para empreendimento conjunto) formada entre as duas empresas é de 55% para a ArcelorMittal e 45% para a Casa dos Ventos.

Segundo informe da ArcelorMittal, “a planta possuirá 200 MW de potência instalada e tem capacidade prevista de geração anual de 44 MW médios (MWm). O parque estará em operação comercial em dezembro de 2025”. O presidente da empresa no Brasil, Jefferson De Paula, acrescenta que “a mitigação dos impactos das mudanças do clima são fundamentais para um futuro sustentável, e a transição energética é um passo fundamental dentro da nossa estratégia de descarbonização.”