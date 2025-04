ArcelorMittal Pecém tem lucro de R$ 1,15 bilhão em 2024, aponta balanço

Complexo do Pecém tem uma indústria siderúrgica instalada, a ArcelorMittal Pecém / Crédito: JÚLIO CAESAR

A ArcellorMittal Pecém divulgou balanço de 2024 com demonstrações financeiras, entre outros dados e iniciativas significativas que marcaram o ano passado. Nele, a companhia aponta lucro líquido pouco superior a R$ 1,152 bilhão, ante um prejuízo de aproximadamente R$ 1,341 bilhão em 2023. O lucro bruto, por sua vez, foi de R$ 1,195 bilhão no ano passado, inferior aos R$ 1,559 bilhão registrados em 2023. Já a receita líquida de vendas ficou em R$ 10,5 bilhões em 2024, ante 10,7 bilhões no ano imediatamente anterior.

Agenda ESG A mensagem da administração da ArcelorMittal Pecém destacou também diversas ações da empresa referentes à chamada agenda ESG (sigla inglesa para compromissos ambientais, sociais e de governança). Entre elas, a marca de ter atingido, em 2024, a marca de 17% de mulheres em postos de liderança na unidade cearense, dentro da meta de atingir 25% até o ano de 2030. Outro destaque foi o incremento de pessoas com deficiência (PCDs) da ordem de 161,9%, passando de um percentual de 2,1% para 5,5% entre 2020 e 2024. Além disso, o CEO da companhia, Erick Torres, ressaltou que “com o intuito de impulsionar o desenvolvimento de jovens talentos na região do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp), a unidade priorizou vagas de aprendiz e estágio para moradores dos municípios vizinhos. Essa ação promove o acesso de novos talentos à indústria local e também valoriza as pessoas que fazem parte da comunidade onde a unidade está inserida. Do total de empregados, 69,5% são naturais do Ceará”.