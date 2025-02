ArcelorMittal Pecém divulga embarque de 2,93 mi de toneladas de placas de aço no Ceará

Movimentação de placas de aço no Porto do Pecém / Crédito: Fabio Lima

A ArcelorMittal Pecém divulgou que teve movimentação nos embarques de placas de aço no Ceará "praticamente estáveis". Em 2023, a empresa teve fluxo de 2,94 milhões de toneladas. Em 2024, informa ao O POVO que chegou a 2,93 milhões.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Vale ressaltar que os fluxos se referem tanto ao mercado externo quanto interno. Fazendo essa diferenciação, a participação das exportações/vendas para o mercado Exterior cresceram de 62% para 78%.

O resultado expressa a passagem de 1,83 milhão de toneladas de placas de aço em 2023 para 2,25 milhões em 2024. Já a representação nas vendas para o mercado interno caiu, pois passou de 38% para 23% de um ano para o outro. A unidade no Pecém passou de 1,1 milhão de toneladas de placas de aço para 680 mil no ano passado. A planta no Ceará da ArcelorMittal está instalada na Zona de Processamento de Exportação do Ceará (ZPE Ceará), em São Gonçalo do Amarante, e a empresa tem grande peso na balança comercial do Estado.

Tanto que as placas de aço são um dos principais produtos movimentados pelo Porto do Pecém, que opera também outros tipos de carga como contêineres, pás eólicas e coque. Outro ponto a se lembrar é que, em 2023, o Porto cearense teve recorde na movimentação de placas de aço produzidas pela unidade da ArcelorMittal na ZPE. Ao todo, as toneladas foram embarcadas em 81 navios. O recorde foi atingido em 30 de dezembro daquele ano, com a conclusão dos carregamentos do navio Spar Pyxis, com destino ao porto de Mobile (Estados Unidos) e do navio Iraklis, com destino ao porto de Paulsboro (Estados Unidos).