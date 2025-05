Enem dos concursos: Editais de convocação e nomeações são divulgados; confira

Foram divulgadas no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira, 8, novas nomeações e convocações de candidatos aprovados no Concurso Público Nacional Unificado (CNPU), também conhecido como Enem dos concursos, realizado em 2024.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) - convocação



Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) - nomeação



Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) - nomeação

No que concerne ao IBGE, esta foi a primeira convocação, e ela englobou candidatos inscritos para os cargos de:

Analista de planejamento, gestão e infraestrutura em informações geográficas e estatísticas



Tecnologista em informações geográficas e estatísticas



Pesquisador em informações Geográficas e Estatísticas e



Técnico em informações geográficas e estatísticas.

Para ser nomeado, o aprovado deve primeiro escolher o local de exercício no site do Sistema de Dados Administrativos do instituto (SDA), utilizando as credenciais do GOV.BR. A ação deve ser realizada do dia 12 até o dia 23 deste mês.

Segundo o informado no edital de convocação, a localidade escolhida pode ser alterada durante todo esse período. A preferência de escolha seguirá a ordem de classificação.

Desta forma, caso candidato selecione um local e ele, posteriormente, fique indisponível, ele será comunicado pelo email para realizar uma nova seleção.