Com salário de até R$ 11 mil, inscrições do concurso da PF abrem nesta terça, 29

As inscrições para o concurso devem ser realizadas às 18h do dia 21 de maio. / Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Começam nesta terça-feira, 29, as inscrições para o concurso público da Polícia Federal (PF), referente ao preenchimento de 192 vagas voltadas à área administrativa. A remuneração pode chegar a R$ 11 mil. O edital do certame foi divulgado na sexta-feira, 25. Segundo o informado, as oportunidades são de nível médio (100 vagas) e superior (92 vagas). Confira as formações exigidas por cargo: