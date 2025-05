Concurso do Ibama: Resultados das provas estão disponíveis; veja

As vagas do certame são de nível superior e são para os cargos de analista administrativo e analista ambiental

Foram divulgados, nesta quarta-feira, 7, no Diário Oficial da União (DOU) , o resultado final da prova objetiva e o resultado provisório da prova discursiva do concurso público do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

Após esse processo, a estimativa é de que o resultado final da prova discursiva seja divulgado no dia 29 deste mês no DOU.

O candidato poderá interpor recurso contra o resultado provisório até às 18h desta sexta-feira, 9 . A ação deve ser realizada por meio do site da banca organizadora , o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe).

Como é o concurso do Ibama?

Ao todo, no certame, estão sendo ofertadas 460 vagas de nível superior, sendo quatro no Ceará, além do cadastro reserva. A jornada de trabalho dos aprovados será de 40 horas semanais.

Das oportunidades, distribuídas para as 27 unidades da federação, 130 são para o cargo de analista administrativo e 330 para o de analista ambiental.

A remuneração é de R$ 9.994,6, para todas as posições, com a possibilidade de recebimento de gratificação de qualificação com os seguintes valores para curso de: