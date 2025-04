Conta de luz do cearense fica em média 2,1% mais barata nesta terça-feira, 22

A medida foi aprovada pela Aneel no dia 15 de abril / Crédito: FCO FONTENELE

A conta de luz dos cearenses ficará mais barata a partir desta terça-feira, 22, devido ao reajuste tarifário médio de - 2,1% aprovado Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Esse é o segundo ano consecutivo no qual as tarifas de energia elétrica são reduzidas. Entenda como ela foi calculada mais abaixo. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado A medida foi autorizada no dia 15 desse mês e impacta, no Ceará, cerca de 3,9 milhões de unidades consumidoras da Enel Distribuição espalhadas nos 184 municípios do Estado.

Com a implementação do mecanismo de diferimento da tarifa, que funcionará com base na taxa Selic, a redução das tarifas neste ano foi menor, enquanto o percentual de alta do próximo ano foi atenuado, e agora é projetado em 1,63%. Vale frisar que a Aneel não aprovou nenhuma tarifa para 2026. O processo se dará apenas no próximo ano. Essa alta de 1,63% é apenas uma previsão da Enel para as tarifas das contas de luz do Ceará no reajuste anual do período seguinte, pois outros fatores ainda serão analisados. Entenda o cálculo do reajuste No processo de Reajuste Tarifário Anual (RTA), a empresa informou que os custos que mais impactaram o reajuste foram os gastos com atividades de distribuição, transmissão e aquisição de energia elétrica, além do pagamento de encargos setoriais.

Entre os segmentos de consumidores, aqueles ligados à alta tensão (indústria e grandes estabelecimentos comerciais) terão a maior queda na tarifa, de 2,84%. No segmento de baixa tensão, que engloba clientes rurais, comerciais, poder público e residenciais, por exemplo, o reajuste médio foi de -1,89%. Já em relação aos consumidores residenciais de baixa renda, que possuem tarifa própria (consumidores residenciais B1), o percentual foi de -1,98%. Confira abaixo um resumo do Reajuste Tarifário Anual de 2025 da Enel O valor médio da tarifa aprovado pela Aneel foi de - 2,1%. Os principais números são os de: