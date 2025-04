Governo do Ceará decreta luto de sete dias após morte de papa Francisco

Medida determina que a bandeira do Estado fique a "meia-haste" durante o período e não altera a rotina dos serviços públicos realizada na unidade federativa

O Governo do Ceará decretou luto de sete dias em razão da morte do papa Francisco, que faleceu nesta segunda-feira, 21, após complicações de saúde. A medida determina que a bandeira do Estado fique a "meia-haste" durante o período e não altera a rotina dos serviços públicos realizada na unidade federativa.

O falecimento do líder religioso gerou comoção e rendeu homenagens entre personalidades públicas e representantes políticos, entre eles do Ceará, como o governado Elmano de Freitas (PT).