Concursos no Ceará: Mais de 3 mil vagas e salários de quase R$ 40 mil

Estão abertas as inscrições de concursos públicos ou processos seletivos com previsão de 3.144 vagas diretas para o Ceará ou com amplitude nacional. Os salários iniciais podem chegar a R$ 39,7 mil.

As remunerações variam de R$ 1.518 a R$ 9.460 ou R$ 641,26 por plantão. As jornadas semanais variam de 24 a 40 horas.

O salário varia de RS 1.518 a R$ 4.272, com jornada de 20 horas semanais. Mais informações constam no edital .

As inscrições podem ser feitas até o dia 27 de abril, sob pagamento de taxa que varia entre R$ 80 e R$ 150, por meio do site da banca organizadora, a Universidade Patativa .

As inscrições podem ser feitas pelo site do Instituto Consulpam , responsável pelo certame, no valor de R$ 40.

Auxiliar de Equipamentos Biomédicos (2 vagas)



Auxiliar de Manutenção (5 vagas)



Auxiliar Mecânico de Refrigeração (1 vaga)



Auxiliar de Farmácia (3 vagas)



Auxiliar de Laboratório (2 vagas)



Auxiliar de Logística (2 vagas)



Bombeiro Hidráulico (1 vaga)



Copeiro (4 vagas)



Eletricista (4 vagas)



Recepcionista (5 vagas)



Técnico em Enfermagem (11 vagas)



Técnico em Enfermagem do Trabalho (1 vaga)



Técnico em Laboratório - Agência Transfusional (1 vaga)



Técnico de Segurança do Trabalho (1 vaga)



Mecânico em Refrigeração (1 vaga)



Enfermeiro (2 vagas)



Enfermeiro - Emergencista (2 vagas)



Farmacêutico (1 vaga)



Auxiliar de Serviços Gerais



Porteiro



Técnico de Informática



Técnico em Radiologia



Analista Clínico



Assistente Social



Farmacêutico - APS



Fonoaudiólogo



Fisioterapeuta



Nutricionista



Psicólogo Hospitalar

A remuneração varia entre R$ 1.518 e R$ 5.600,37, para carga horária entre 120 e 220 horas mensais.

A banca organizadora do certame é o Instituto Consulpam e as inscrições estão abertas até o dia 22 de abril. A taxa de inscrição varia conforme a vaga, de R$ 40 a R$ 120. Todos os detalhes no site http://www.consulpam.com.br/.

Unilab (2 vagas)

A Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab-CE) divulgou a abertura de edital para provimento de 2 vagas no magistério superior.

O concurso oferece duas vagas para docentes efetivos nos seguintes setores de estudo:

- Contabilidade Geral e Contabilidade Aplicada ao Setor Público;

- Contabilidade Gerencial e Contabilidade Tributária.

A remuneração é de R$ 13.288,85 mensais, com carga horária de 40 horas semanais.

Os candidatos devem enviar a documentação exigida para: secretaria.icsa@unilab.edu.br, com o assunto “Inscrição para Concurso Público para Professor Efetivo – Edital nº 09/2025” e efetuar o pagamento da taxa no valor de R$ 190.

Mais informações sobre o concurso, sobre as inscrições e consulta ao edital podem ser feita no site da Unilab.

Banrisul (100 vagas)

O Banco do Rio Grande do Sul (Banrisul) abriu inscrições para um novo concurso público com 100 vagas. O salário inicial é de R$ 5.012,25, com benefícios.

As oportunidades abrangem diferentes áreas, como Banco de Dados, Desenvolvimento de Software, Segurança, Infraestrutura e Operação, além de Transformação Digital e Gestão de TI.

As provas estão marcadas para 15 de junho, e os interessados devem se candidatar até 22 de abril pelo site do Cebraspe, responsável pela seleção. A taxa de inscrição é de R$ 132.

MPF (58 vagas)

O concurso do Ministério Público Federal (MPF) está com 58 vagas abertas para o cargo de procurador da República. O salário é de R$ 39.753,22.

Segundo o edital, está prevista uma vaga para o Ceará, em Juazeiro do Norte. As inscrições seguem até o dia 22 de abril.

É necessário preencher o formulário de inscrição, anexar o documento oficial de identificação e gerar a guia de recolhimento (GRU) do valor de R$ 250.

Para concorrer, os interessados devem ter bacharelado em direito, com três anos de atividade jurídica exercida exclusivamente após a obtenção do diploma.

Prefeitura de Tauá (116 vagas)

A Prefeitura de Tauá, no Ceará,abrirá um concurso público nesta terça, 8, com 116 vagas para cargos de níveis médio e superior, além de cadastro reserva. As inscrições seguem até o dia6 de maio.

As inscrições devem ser feitas no site da CEV/Uece por 30 dias após a publicação do edital, com taxas de R$ 150 (nível superior) e R$ 100 (nível médio).

O edital não detalha os valores exatos dos salários para cada cargo, mas informa que os candidatos aprovados serão nomeados sob regime estatutário, com direito aos benefícios previstos na legislação municipal.

Entre os cargos disponíveis estão professores, agentes de trânsito, guardas municipais, assistentes sociais e engenheiros.

O concurso tem validade de dois anos, prorrogável por igual período. Mais informações estão no site da organizadora.

Marinha do Brasil (174 vagas)

O concurso da Marinha do Brasil oferta 174 vagas. As inscrições poderão ser feitas de 30 de abril a 14 de maio, no site do órgão, com taxa de R$ 140.

Os postos de trabalho são para engenheiros, corpo técnico auxiliar, quadro da saúde, quadro complementar e cirurgião-dentista.

Mais detalhes no site da instituição.

EsFCEx (231 vagas)

O concurso da Escola de Saúde e Formação Complementar do Exército (EsFCEx) oferece 231 vagas de nível superior, com remuneração inicial de R$ 8.245.

As inscrições estarão abertas de 4 de abril a 20 de junho, com taxa de participação de R$ 150. As provas serão realizadas no dia 20 de julho.

Conab (403 vagas)

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) publicou um concurso público nacional da empresa. Ao todo, estão sendo ofertadas 403 vagas.

No Ceará, são 10 oportunidades para nível superior e duas para nível médio. As áreas são: administração, ciências contábeis, engenharia agrônoma, engenharia civil, além do cargo de assistente.

Já a remuneração varia de R$ 3.459,87 a R$ 8.140,88, a depender da escolaridade.

O processo, organizado pelo Instituto Consulpam, estará com inscrições abertas a partir desta segunda-feira, 14 de abril a 15 de maio. O valor da taxa fica entre R$ 50 e R$ 80.

UFPE (9 vagas)

A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) abriu 9 vagas para concurso público para o cargo de professor. Destas, 6 são para ampla concorrência, 2 para negros e 1 destinada às pessoas com deficiência.

As inscrições serão feitas exclusivamente pelo Sistema Integrado de Gestão e Recursos Humanos (SIGRH), vinculado à Universidade. O prazo de realização das inscrições vai de 11 de abril a 10 de maio.

O vencimento básico, ou seja, o valor fixo, é de R$ 6.180,86 e a Retribuição por Titulação (RT) é de R$ 7.107,99, somando valor total de R$ 13.288,85 para a categoria.

Polícia Militar do Ceará (1.000 vagas)

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) vai realizar concurso público para selecionar 1.000 soldados diretamente e formar cadastro de reserva para outros 500.

A remuneração é de R$ 2.773,35 durante o período de formação como Aluno-Soldado e de R$ 5.568,64 após a formatura, na patente de Soldado.

O período de inscrições se inicia a partir da próxima segunda-feira, 21 de abril e segue até 10 de maio pode ser feita no site da CEV-Uece, entidade organizadora do certame.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 180.

TJCE (30 vagas)

O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE) abre um concurso público para o cargo de Juiz(a) Substituto(a), com 30 vagas e formação de cadastro reserva.

As inscrições ocorrem entre os dias 23 de abril, a partir das 16 horas, até o mesmo horário do dia 22 de maio no site da organizadora Fundação Getulio Vargas.

A taxa de inscrição está no valor de R$ 358,77. O salário chega a R$ 35.877,27.

Dentre os requisitos, a pessoa candidata precisa ter menos de 65 anos na data da posse. Todos os detalhes encontram-se no edital.

IFCE (1 vaga)

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) busca um professor substituto no campus de Aracati até o dia 24 de abril.

Com jornada de 20 horas semanais, o cargo é para a área de administração, com subárea em ciências contábeis. O salário é de R$ 2.437,59, mais remuneração por titulação.

As pessoas interessadas devem se inscrever no site do IFCE mediante pagamento de R$ 150. Mais informações sobre o edital estão disponíveis lá.

Polícia Civil do Estado do Ceará (425 vagas)

Serão ofertadas 425 vagas e cadastro reserva para o novo concurso público da Polícia Civil do Estado do Ceará, no cargo de oficial investigador.

A remuneração é de R$ 6.732,71, com carga horária de 40 horas semanais.

As inscrições serão do dia 2 de maio até 16 de maio por meio site CEV da Universidade Estadual do Ceará, com taxa de R$ 200.

UFCA (4 vagas)

A Universidade Federal do Cariri (UFCA) abriu processo seletivo para professor substituto de matemática, linguística e outras áreas das ciências.

No certame da matemática, está disponível uma vaga, com inscrição até 29 de abril por meio do site. O salário é de R$ 3.412,63, com 40h semanais.

Para ciências biológicas e da saúde (1 vaga), ensino das ciências (1 vaga) e linguística das libras (1 vaga), as inscrições são até o dia 22 de abril no site, com remuneração de R$ 3.412,63 a R$ 5.692,37.

