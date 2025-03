Prefeitura propõe 4,83% de reajuste e servidores reclamam no 1º embate com Evandro

Após pelo menos sete reuniões entre gestão e servidores, incluindo a anterior, em fevereiro, com a presença do próprio prefeito Evandro Leitão (PT), a Prefeitura de Fortaleza propôs um reajuste geral de 4,83%, para o servidor municipal.

"Desde o primeiro diálogo com as entidades, estamos sendo claros sobre a situação financeira e fiscal que recebemos. A magnitude do problema não é retórica. Então fizemos um esforço para chegar nessa proposta que cabe dentro das nossas possibilidades", explica o secretário municipal das Finanças, Marcio Cardeal, que se reuniu com sindicatos que representam os servidores, ao lado da secretária do Planejamento, Orçamento e Gestão, Carolina Monteiro, na tarde da última terça-feira, 11, no Paço Municipal.