Concursos Correios: Resultado final está disponível; veja mais informações

A convocação respeitará a necessidade estatal e a ordem de classificação / Crédito: Joédson Alves/ Agência Brasil

Entenda os detalhes do concurso dos Correios O concurso dos Correios ofertou 3.511 oportunidades com remunerações de até R$ 8,5 mil quando somados os benefícios. Das vagas, 3.099 são de nível médio para o cargo de agente de Correios – carteiro, com salário inicial de R$ 2.429,26. Já 412 são para os cargos de nível superior, o salário inicial é de R$ 6.872,48. A remuneração total conta ainda com o vale-alimentação/refeição de aproximadamente R$ 1.400, nos dois cargos. Assim, no primeiro, ela chega a cerca de R$ 4.000 e no segundo a cerca de R$ 8,5 mil.