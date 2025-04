Setor supermercadista fatura R$ 1,067 trilhão em 2024, equivalente a 9,12% do PIB, diz Abras

As redes de supermercados no Brasil faturaram R$ 1,067 trilhão em 2024, o equivalente a 9,12% do Produto Interno Bruto (PIB) do País. Os dados são do Ranking da Associação Brasileira de Supermercados (Abras) de 2025, elaborado em parceria com a NielsenIQ.

Para a soma do faturamento total, a associação considerou todos os formatos de operações: de atacarejos e minimercados a e-commerce, lojas de conveniência e hortifrútis.