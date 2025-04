PL da anistia: 8 deputados do Ceará estão entre os 251 que assinaram urgência; veja lista

Se aprovado o pedido de urgência, o texto poderá ser votado no Plenário, sem a necessidade de passar pelas comissões

A iniciativa é encabeçada pelo líder do PL na Câmara dos Deputados , Sóstenes Cavalcante (PL-RJ). Foram colhidas 251 assinaturas ao todo.

Oito deputados federais do Ceará assinaram o pedido de urgência para tramitação do Projeto de Lei nº 2.858/2022 , conhecido como PL da Anistia, que prevê a anistia dos condenados pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023.

São necessárias, no mínimo, a metade mais um dos 513 integrantes da Câmara, ou seja, 257 assinaturas para que o requerimento de urgência seja colocado em votação automática.

Com informações do jornalista João Paulo Biage, correspondente do O POVO em Brasília