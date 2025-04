Abono salarial: benefício será pago nesta terça, 15; saiba quem recebe

O benefício será pago mensalmente de acordo com o mês de nascimento do trabalhador / Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) pagará nesta terça-feira, 15, a terceira parcela do abono salarial, destinada aos trabalhadores nascidos em março e abril. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Serão contempladas pouco mais de 4 milhões de pessoas da iniciativa privada e do funcionalismo público em um montante estimado em R$ 5,1 bilhões. Os valores a serem pagos aos beneficiários variam entre R$ 127 e R$ 1.518 (valor do novo salário mínimo que entrou em vigência em 2025).

Ao todo, preenchem essas condições cerca de 24,4 milhões de trabalhadores que vão receber R$ 30,7 bilhões em 2025. No ano passado, o número de beneficiários foi maior, 25,6 milhões, mas o montante pago foi inferior, somando R$ 27 bilhões. Como é calculado o valor do benefício? O valor do abono salarial é determinado com base no tempo trabalhado pelo empregado no ano anterior e os valores para 2025, que serão calculados utilizando o salário mínimo em curso (R$ 1.518). O cálculo é realizado por meio da divisão do piso salarial por 12 e a multiplicação pelo número de meses trabalhados no período em questão.

Desta forma, a quantia só será paga integralmente para aqueles que atuaram durante todos os meses do ano. Como consultar A consulta ao abono salarial pode ser feita pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital, na aba “Benefícios”. Depois deve ser selecionada a opção “Abono Salarial” e clicado o botão pagamento para verificar o valor, a data e o banco de recebimento.



Outras opções são consultar o portal GOV.BR ou ligar para o telefone 158, das 7h às 22h, de segunda a sábado, exceto feriados, além da possibilidade de se comparecer a uma unidade da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego (SRTE). Por onde são feitos os pagamentos? O pagamento do abono salarial é feito pela Caixa Econômica Federal, no caso de trabalhadores de empresas privadas, e pelo Banco do Brasil, para servidores públicos. Confira abaixo por onde ele ocorre: