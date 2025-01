Salário mínimo 2025: qual o valor após reajuste?

O aumento do mínimo foi determinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pouco antes da virada do ano, em 30 de dezembro, quando ele assinou o decreto que reajusta o valor a partir de uma nova regra de correção.

Quando o terceiro mandato de Lula começou, o mínimo passou a valer R$ 1.302 de 1º de janeiro por determinação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) que estabeleceu o reajuste no fim de seu governo. Anteriormente, o valor era de R$ 1.212.

Com isso, o piso estagnou, registrando variação negativa de 0,2% no governo Temer e desvalorização real de 1,2% no governo Bolsonaro.

Em agosto de 2023, Lula sancionou a lei que instituiu a política de valorização do salário mínimo.

A lei determina que o reajuste do mínimo deve levar em conta o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) dos 12 meses anteriores e a taxa de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), a soma de toda a riqueza produzida no país, de dois anos antes.

Essa política foi aplicada no segundo aumento do mínimo concedido por Lula, em em 1º de janeiro de 2024, quando o valor passou para os R$ 1.412 que vigoraram até dezembro passado.

Isso significou um aumento de R$ 92, o que representou quase 7% de reajuste.

Reajuste de 2025 é o 1º sob nova regra

O terceiro reajuste é o primeiro realizado por Lula seguindo a nova regra aprovada pelo Congresso Nacional no fim do ano passado como parte do pacote de medidas para equilibrar as contas públicas.

O aumento continua a seguir a regra da política de valorização do mínimo, mas com a aplicação de um teto que não existia até então.

A regra limitou a valorização real a no máximo 2,5% por ano entre 2025 e 2030.

O teto de 2,5% de ganho real foi parte do pacote de medidas de contenção de gastos apresentada pelo Ministério da Fazenda e aprovado em dezembro.

A regra de gastos permite que as despesas do governo aumentem de 0,6% a 2,5% acima da inflação. Desta forma, o aumento real do mínimo também deve ficar entre 0,6% e 2,5%.

Em 2025, a correção do salário mínimo considerou o INPC acumulado em 12 meses até novembro de 2024, de 4,84%, e o Produto Interno Bruto (PIB) de 2023, que ficou em 3,2%.

Porém, foi aplicado o limite de 2,5% ao reajuste. Assim, o valor piso ficou R$ 10 abaixo do que seria aplicado sem a nova regra (R$ 1.528).

O governo federal calcula que cada R$ 1 de aumento do mínimo gera uma despesa da ordem de cerca de R$ 392 milhões.