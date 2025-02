Elmano anuncia reajuste de 6,27% do piso salarial dos professores do Ceará

Governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT) / Crédito: Tiago Stille/Governo do Ceará

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT) anunciou na tarde desta terça-feira, 11, o reajuste do piso salarial dos professores do Estado no valor de 6,27% retroativo a janeiro. A medida é para profissionais de carreira, efetivos, aposentados, pensionistas e temporários. O valor é o estabelecido pelo Ministério da Educação (MEC) e impacta em R$ 280 milhões e será enviado para a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) na próxima semana para ser apreciada pelos deputados estaduais.

O anúncio do Elmano foi feito em transmissão ao viva em suas redes sociais ao lado da secretária da Educação, Eliana Estrela, o presidente da Associação dos Professores em Estabelecimentos Oficiais do Estado do Ceará (Apeoc), e outros membros da gestão, além de Guilherme Sampaio (PT), líder do Governo na Alece.