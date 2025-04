Concurso MPCE: Provas são aplicadas neste domingo, 13; confira horários

As provas objetivas e discursivas do concurso do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) para os cargos de analista ministerial e técnico ministerial serão aplicadas neste domingo, 13. Ao todo devem participar mais de 23 mil candidatos.

Os horários dos exames dependem do cargo escolhido pelo participante, sendo o período da manhã, 8h30min às 13h, para os inscritos para as oportunidades de analista, e o período da tarde, 15h30min às 20h, para as de técnico.