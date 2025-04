Brics lança concurso para startups lideradas por mulheres

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O Brics Women’s Startups Contest 2025 tem a colaboração do Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa (Sebrae), da Confederação Nacional da Indústria (CNI) e da Aliança de Mulheres de Negócios do bloco (Brics WBA).

A expectativa é atrair até 2 mil inscrições, demonstrando o alcance e relevância da ação para o fortalecimento do empreendedorismo feminino. O concurso está aberto a startups lideradas por mulheres dos países do bloco (Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, Egito, Etiópia, Indonésia, Arábia Saudita, Irã e Emirados Árabes) e parceiros: (Bielorrúsia, Bolívia, Cazaquistão, Cuba, Malásia, Nigéria, Tailândia, Uganda e Uzbequistão). Startups do Quirguistão, de Moçambique, do Lesoto, de Zâmbia e do Zimbábue também poderão participar, desde que operem nos mercados do Brics ou apresentem planos consistentes de expansão para essas regiões.

As inscrições estão abertas até 4 de maio de 2025 e devem ser feitas por meio do site oficial da presidência brasileira do bloco.

A iniciativa está em sintonia com as prioridades estabelecidas pela presidência brasileira do Brics, voltadas à integração econômica, ampliação de parcerias estratégicas e à promoção de ações que gerem impacto social e econômico duradouro.