Edital para concurso do TRF4 foi divulgado; remuneração é de até R$ 18,8 mil

As vagas do certame são de cadastro reserva para os cargos de técnico e analista judiciário

O edital para o concurso público do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF5), que tem sob sua jurisdição os estados de Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, foi divulgado. As inscrições começam na próxima segunda-feira, 14.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Além disso, vale destacar que das oportunidades que serão oferecidas, 5% são reservadas para pessoas com deficiência, 20% para candidatos negros e 3% para indígenas.

Confira abaixo os cargos e as formações requeridas:

Analista judiciário

Área judiciária: Certificado de conclusão de curso em Direito

Área judiciária/ Oficial de justiça avaliador federal: Certificado de conclusão de curso em Direito

Área de apoio especializado/ Análise de sistemas de informação: Certificado de conclusão de curso na área de Tecnologia da Informação ou certificado de conclusão de curso em qualquer graduação, acrescido de curso de pós-graduação em área de Tecnologia da Informação, com no mínimo 360 horas

Área de apoio especializado/ Governança e gestão de Tecnologia da Informação: Certificado de conclusão de curso na área de Tecnologia da Informação ou certificado de conclusão de curso em qualquer graduação, acrescido de curso de pós-graduação em área de Tecnologia da Informação, com no mínimo 360 horas

Área de apoio especializado/ Segurança da informação: Certificado de conclusão de curso na área de Tecnologia da Informação ou certificado de conclusão de curso em qualquer graduação, acrescido de curso de pós-graduação em área de Tecnologia da Informação, com no mínimo 360 horas

Área de apoio especializado/ Suporte em Tecnologia da Informação: Certificado de conclusão de curso na área de Tecnologia da Informação ou certificado de conclusão de curso em qualquer graduação, acrescido de curso de pós-graduação em área de Tecnologia da Informação, com no mínimo 360 horas

Área de apoio especializado/ Contabilidade: Certificado de conclusão de curso em Ciências Contábeis

Área de apoio especializado/ Engenharia Mecânica: Certificado de conclusão de curso em Engenharia Mecânica

Área de apoio especializado/ Engenharia Civil: Certificado de conclusão de curso em Engenharia Civil

Área de apoio especializado/ Engenharia Elétrica: Certificado de conclusão de curso em Engenharia Elétrica

Área de apoio especializado/Psicologia: Certificado de conclusão de curso em Psicologia

Área de apoio especializado/ Medicina do Trabalho: Certificado de conclusão de curso em Medicina; residência em Medicina do Trabalho

Área de apoio especializado/ Medicina Cardiologia: Certificado de conclusão de curso em Medicina; residência em Cardiologia

Área de apoio especializado/ Enfermagem: Certificado de conclusão de curso em Enfermagem

Área de apoio especializado/ Serviço Social: Certificado de conclusão de curso em Serviço Social

Área de apoio especializado/ Arquitetura: Certificado de conclusão de curso em Arquitetura

Área de apoio especializado/ Biblioteconomia: Certificado de conclusão de curso em Biblioteconomia

Técnico judiciário

Área administrativa: Certificado de conclusão de curso em qualquer graduação

Área administrativa/ Agente da Polícia Judicial: Certificado de conclusão de curso em qualquer graduação e Carteira Nacional de Habilitação (CNH)

Área de apoio especializado/ Desenvolvimento de sistemas de informação: Certificado de conclusão de curso em qualquer graduação e habilitação específica em cursos de desenvolvimento de software, que somados apresentem carga horária mínima de 120 horas/aula

Área de apoio especializado/ Suporte técnico: Certificado de conclusão de curso em qualquer graduação e habilitação específica em cursos de Tecnologia da Informação em qualquer das seguintes áreas: tecnologias de rede, banco de dados, sistemas operacionais, segurança da informação, tecnologias de colaboração e telecomunicações, que somados apresentem carga horária mínima de 120 horas/aula

Área de apoio especializado/ Edificações: Certificado de conclusão de curso em qualquer graduação, acrescido de curso técnico em Edificações, e registro no órgão de classe competente

Área de apoio especializado/ Contabilidade: Certificado de conclusão de curso em Contabilidade ou certificado de conclusão de curso em qualquer graduação, acrescido de Curso técnico de Contabilidade, e registro no órgão de classe competente.

Concurso TRF4: Veja como se inscrever



As inscrições para o concurso do TRF4 devem ser realizadas, dos dias 14 de abril a 14 de maio, por meio do site da banca organizadora, Fundação Carlos Chagas (FCC).

A taxa é de R$ 80, para os cargos de técnico, e de R$ 100, para analistas. O pagamento deve ser feito até o dia 15 do próximo mês.

Vale lembrar que inscritos no Cadastro Único do Governo Federal (CadÚnico) e doadores de medula óssea podem solicitar a isenção do valor cobrado pela participação. O prazo começa também no dia 14 e segue até o dia 18 de abril.