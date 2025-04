Com 940 vagas, edital do concurso da UnB é divulgado; confira

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Nível médio

Assistente em administração - Nível médio ou nível médio profissionalizante completo (400 vagas)

Técnico de laboratório - Área: Análises clínicas - Nível médio profissionalizante completo em análises clínicas ou certificado de conclusão de curso de nível médio, acrescido de curso técnico em análises clínicas (5 vagas)

Técnico de laboratório - Área: Industrial - Nível médio profissionalizante completo em Automação Industrial, Eletrônica, Mecatrônica, Eletrotécnica, Eletroeletrônica ou Eletromecânica, ou certificado de conclusão de curso de nível médio, acrescido de curso técnico em Automação Industrial, Eletrônica, Mecatrônica, Eletrotécnica, Eletroeletrônica ou Eletromecânica (14 vagas)

Técnico de tecnologia da informação - Nível médio profissionalizante na área de Tecnologia da Informação em Eletrônica com ênfase em Sistemas Computacionais, ou certificado de conclusão de curso de ensino médio, acrescido de curso técnico na área de Tecnologia da Informação ou em Eletrônica, com ênfase em Sistemas Computacionais (42 vagas)

Técnico em contabilidade - Nível médio profissionalizante em Contabilidade ou certificado de conclusão de curso de ensino médio, acrescido de curso Técnico em Contabilidade (29 vagas)

Nível superior

Administrador - Diploma de conclusão de curso de nível superior em Administração (56 vagas)

Arquiteto e urbanista - Diploma de conclusão de curso de nível superior em Arquitetura (5 vagas)

Auditor - Diploma de conclusão de curso de nível superior em Economia, Direito ou Ciências Contábeis (5 vagas)

Biólogo - Diploma de conclusão de curso de nível superior em Ciências Biológicas (5 vagas)

Contador - Diploma de conclusão de curso de nível superior em Ciências Contábeis (14 vagas)

Engenheiro agrônomo - Diploma de conclusão de curso de nível superior em Agronomia ou Engenharia Agronômica (5 vagas)

Engenheiro - Área: Produção - Diploma de conclusão de curso de nível superior em Engenharia de Produção (5 vagas)

Engenheiro - Área: Elétrica - Diploma de conclusão de curso de nível superior em Engenharia Elétrica (5 vagas)

Farmacêutico - Diploma de conclusão de curso de nível superior em Farmácia (5 vagas)

Médico - Área: Trabalho - Diploma de conclusão de curso de nível superior em Medicina (9 vagas)

Produtor cultural: Diploma de conclusão de curso de nível superior em Comunicação Social (5 vagas)

Técnico em assuntos educacionais - Diploma de conclusão de curso de nível superior em Pedagogia ou em licenciatura (48 vagas)

Tecnólogo - Área: Produção audiovisual - Diploma de conclusão de curso de nível superior na área de Tecnologia em Produção Audiovisual (5 vagas)

Tecnólogo - Área: Sistemas de telecomunicações - Diploma de conclusão de curso de nível superior na área de Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações (5 vagas)

Em relação às vagas, 5% das oportunidades são reservadas para pessoas com deficiência e 20% para candidatos negros.

Concurso UnB: Veja como se inscrever

As inscrições para o concurso da UnB estarão disponíveis a partir das 10h do dia 11 de abril e seguem até as 18h do dia 30 do mesmo mês.

Para participar, os interessados devem se inscrever por meio do site da banca organizadora, Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe).