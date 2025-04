Inscrições para o concurso da Prefeitura de Tauá começam nesta terça-feira, 8

As inscrições para o concurso público da prefeitura de Tauá , município a 343,1 km de Fortaleza, começam nesta terça-feira, 8. Ao todo serão 116 vagas , além do cadastro reserva, de nível superior e médio.

Anteriormente, o prazo seria nessa segunda, 7. Já o fim das inscrições permanece às 17h do dia 6 de maio. O salário varia de R$ 1.920,82 a R$ 4.437 para cargas horárias de 20 a 40 horas semanais.

Para participar, os interessados devem se inscrever no site da Comissão Executiva de Vestibular (CEV) da Universidade Estadual do Ceará (Uece). A taxa a ser paga depende da escolaridade do candidato:

Nível médio: R$ 100



Nível superior: R$ 150

Provas

No que concerne à seleção, ela é dividida em fases e também dependerá do cargo e da escolaridade do participante. Porém, as provas serão realizadas no município de Tauá. Confira abaixo:

Nível superior

Professor de educação básica II: provas objetiva e didática e avaliação de títulos

Demais posições: prova objetiva e avaliação de títulos

Nível Médio

Agente de trânsito e guarda municipal: prova objetiva, avaliação de capacidade física, avaliação psicologia e investigação social e comportamental

Demais posições: Prova objetiva

Em relação às oportunidades para guarda municipal, hoje também foi divulgado o segundo aditivo ao edital do certame informando uma 5ª fase, o Curso de Capacitação.