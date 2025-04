Governo do Ceará aprova incentivos para 80 indústrias e mais de R$ 6,8 bi

Governo do Ceará reforça compromisso com o desenvolvimento econômico e geração de empregos no Estado / Crédito: AURÉLIO ALVES

O Conselho de Desenvolvimento Econômico do Estado do Ceará (Condec) aprovou 80 pleitos para concessão de incentivos fiscais. Serão 19 novas indústrias beneficiadas, com previsão de R$ 6,8 bilhões em investimentos privados e geração de 2.221 novos postos de trabalho no Estado.

O Conselho também aprovou incentivos fiscais para ampliação de empreendimentos já existentes no Estado. Somados os projetos, os aportes privados chegam a mais de R$ 98,7 milhões e a geração de 511 empregos. Foto: AURÉLIO ALVES PECEM, CEARÁ, BRASIL - 27.09.2024: Pecém movimenta mais de 4 mil contêineres e bate recorde de movimentação de um só navio com a chegada do MSC Navio MSC Mariagrazia. (Foto: Aurélio Alves / O POVO) “A iniciativa faz parte da estratégia do Governo do Ceará de fortalecer os investimentos e nos mantermos voltados para o compromisso de atrair mais negócios para o estado no intuito de seguir alcançando bons resultados para a nossa economia”, explica o titular da Secretaria do Desenvolvimento Econômico do Ceará (SDE), Domingos Filho.