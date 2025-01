SDE e Ministério terão reunião para tratar do novo polo regional do Ceará

Itapipoca é um dos municípios contemplados pelo programa / Crédito: Aurélio Alves

A Secretaria do Desenvolvimento Econômico do Ceará (SDE-CE) e o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) terão uma reunião em fevereiro para tratar do novo polo regional do Estado, conforme informou o titular da pasta, Domingos Filho (PSD). A proposta é do Governo Federal, por meio do Programa Cidades Intermediadoras, e busca descentralizar o crescimento econômico e social no País.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Na primeira fase, será implementada a Região Imediata (RI) de Itapipoca, com sete municípios contemplados: Amontada, Itapipoca, Miraíma, Trairi, Tururu, Umirim e Uruburetama. Além do Ceará, outros 26 estados estão inclusos e somam 258 cidades.

Além disso, explica que cada ente responsável entrará com uma cota de investimentos e a escolha do local foi técnica. Definida pelo Ministério, levou as atividades já existentes daquela região, por exemplo, o agronegócio. Nesse sentido, reforçou o posicionamento de descentralizar a economia cearense, pois cada região tem vocações específicas que precisam ser consideradas e apresentadas ao mercado. "Hoje, todas as nossas empresas incentivadas no Ceará estão concentradas em 55 municípios, mas temos 184 no total. O desafio é expandir esses investimentos para outras áreas. Em breve, apresentaremos uma proposta clara ao governador para enfrentar essa questão."

"Muitas vezes, as pessoas enxergam o desenvolvimento apenas pelo viés industrial, mas podemos fomentar o crescimento por meio do micro e pequeno empreendedorismo, da agricultura familiar, do comércio, dos serviços e do turismo, que geram empregos de forma mais rápida e abrangente", complementa. Entenda a proposta A ação apresentada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) pretende somar forças para o cumprimento das metas da Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR). "A ideia é que a gente consiga, a partir de núcleos - no caso conjuntos de municípios - encontrar potenciais e potencializar aquele núcleo como um todo, fazendo com que ele cresça de maneira ordenada”, explica Danilo Campelo, coordenador-geral de cooperação e articulação de políticas da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene).

Outro objetivo é diminuir a pressão nas metrópoles e capitais brasileiras, buscando interiorizar o desenvolvimento do país, que atualmente é concentrado em sua maior parte no litoral. Segundo a resolução, o programa terá avaliação bienal de metas e resultados. O trabalho conjunto será realizado com a participação de consórcios públicos, com participação de representantes de todos os municípios envolvidos. Haverá também a participação social, ou seja, de representantes escolhidos por diferentes segmentos das populações. Critérios O MIDR estabeleceu critérios de tipologia da PNDR com base nos graus de dinamismo e riqueza dos municípios.