Condec aprova 54 pleitos de empresas interessadas em se instalar no Estado

Somados, os investimentos chegam a R$ 427 milhões, com a expectativa de gerar mais de 5 mil empregos diretos

O Conselho de Desenvolvimento Econômico do Ceará (Condec) deu aval a 54 protocolos de intenções apresentados por empresas interessadas em se instalar no Estado. Somados, os investimentos chegam a R$ 427 milhões, com a expectativa de gerar mais de 5 mil empregos diretos.

O colegiado também aprovou outros pleitos como resoluções de benefícios; aditivos de contratos; isenção de impostos para importação de máquinas, equipamentos e matéria-prima. O que eleva a projeção de investimentos no Estado para R$ 463 milhões.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Dentre as áreas de atuação destas empresas estão setores como agronegócio, metalúrgico, químico, calçadista, entre outros.