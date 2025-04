Remédios vão ficar até 5% mais caros a partir desta terça, 1º; entenda

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Segundo o diretor do Sindicato do Comércio Varejista dos Produtos Farmacêuticos do Estado do Ceará (Sincofarma), Maurício Filizola, já havia adiantado ao O POVO, a alteração média no Ceará deve ser de 3,48%.