Ceará: 15 municípios estão com vagas para novos credenciamentos no programa Farmácia Popular

O Estado do Ceará conta com 30 vagas para 15 municípios, ou seja, serão duas vagas para cada estabelecimento

Cerca de 15 municípios do Ceará estão com 30 vagas abertas para novos credenciamentos no Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB). O processo seletivo está aberto e pode ser conferido no site do Ministério da Saúde (MS). A classificação ocorrerá em ordem crescente de classificação.

De acordo com o MS, quase 25 milhões de pessoas foram atendidas pelo Farmácia Popular em 2024. Mais de 31 mil estabelecimentos estão credenciados no programa em todo o País. O número de beneficiários é o maior desde 2004.

Cerca de 78 cidades foram selecionadas, sendo o Piauí o estado com o maior número de vagas abertas, com um total de 156.

Assim, a população pode ter acesso aos medicamentos em farmácias credenciadas, além das Unidades Básicas de Saúde (UBS) e farmácias municipais.

Para obter os medicamentos e/ou fraldas geriátricas pelo programa, o paciente deve comparecer a um estabelecimento credenciado, identificado pela logomarca do Programa Farmácia Popular do Brasil, apresentando documento oficial com foto e número do CPF ou documento de identidade em que conste o número do CPF; e receita médica dentro do prazo de validade, tanto do Sistema Único de Saúde (SUS), quanto de serviços particulares.

Nos casos em que o paciente está acamado, o representante legal ou procurador deverá encaminhar-se a um estabelecimento credenciado e apresentar os seguintes documentos: receita médica dentro do prazo de validade, tanto do SUS quanto de serviços particulares; e documento oficial com foto e CPF ou documento de identidade que conste o número do CPF, salvo menor de idade, que permite a apresentação da certidão de nascimento ou registro geral (RG).