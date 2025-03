Cerca de 90% dos remédios ficarão mais caros a partir do dia 1º de abril

O reajuste dos remédios é definido pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (Cmed) / Crédito: FERNANDA BARROS

Cerca de 80% a 90% dos medicamentos ficarão mais caros a partir da próxima terça-feira, 1º de abril, segundo o diretor do Sindicato do Comércio Varejista dos Produtos Farmacêuticos do Estado do Ceará (Sincofarma), Maurício Filizola. Os outros, geralmente isentos de prescrição, poderão ter aumentos em períodos diferenciados. O reajuste é definido pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (Cmed) até o dia 31 de março de cada ano.

Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) informou ao O POVO, os números oficiais ainda serão divulgados. No entanto, Maurício Filizola explica que, em diálogo com representantes da indústria, a alteração média no Ceará deve ser de 3,8%, podendo chegar a 5%.

“Os parâmetros considerados para o reajuste incluem a inflação, a produtividade do setor, a importação de matéria-prima e o reajuste dos salários dos colaboradores, fatores que impactam diretamente nos preços. A surpresa deste ano foi que o reajuste autorizado e negociado ficou, inclusive, abaixo da inflação.” Questionado sobre outros aumentos ao longo do ano, o diretor do Sincofarma pontua que a política de preços define um valor de fábrica, ou seja, o que a farmácia adquire o medicamento da indústria, e o Preço Máximo ao Consumidor (PMC), a quantia máxima que pode ser praticada no mercado. “A variação pode ocorrer devido a descontos concedidos ao longo do ano. Por exemplo, em períodos sazonais de alta demanda, como surtos de viroses, os laboratórios podem reduzir descontos, impactando o preço final ao consumidor.”