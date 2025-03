Concursos no Ceará: salário de processos abertos supera R$ 39 mil; veja

Estão abertas as inscrições de concursos públicos ou processos seletivos com previsão de 3.634 vagas diretas para o Ceará ou com amplitude nacional. O salário inicial pode chegar a R$ 39,7 mil.

A remuneração total é de R$ 8.500 para atuação em jornadas de 40 horas semanais. Os interessados em disputar uma das vagas devem se inscrever, exclusivamente via internet, até as 23h59 de 31 de março de 2025.

A Prefeitura de Barbalha está com um processo seletivo para três vagas de nível superior. As oportunidades disponíveis se destinam a profissionais médicos(as) generalistas.

As inscrições devem ser feitas no site da organizadora, Fundação Getulio Vargas ( FGV ), no valor de R$ 120. São 50 vagas e formação de cadastro reserva. O salário é de R$ 37.765,55 .

O Tribunal Regional Federal da 1ª Região ( TRF -1) já divulgou o edital do concurso para Juiz(a) Federal Substituto(a), com inscrições entre 17 de março, às 16 horas, a 16 de abril, às 16 horas.

A solicitação deve ser realizada com o envio da documentação prevista no edital para o endereço de e-mail psssaude2025@barbalha.ce.gov.br.

O prazo de validade do certame é de dois anos, com possibilidade de prorrogação por igual período a partir da data de homologação do resultado final.

O Banco do Rio Grande do Sul (Banrisul) abriu inscrições para um novo concurso público com 100 vagas. O salário inicial é de R$ 5.012,25 , com benefícios.

As inscrições são feitas no site da banca organizadora: Instituto de Acesso à Educação, Capacitação Profissional e Desenvolvimento Humano (Instituto Access), no valor de R$ 50 a R$ 70.

As oportunidades abrangem diferentes áreas, como Banco de Dados, Desenvolvimento de Software, Segurança, Infraestrutura e Operação, além de Transformação Digital e Gestão de TI.

As provas estão marcadas para 15 de junho, e os interessados devem se candidatar até 22 de abril pelo site do Cebraspe, responsável pela seleção. A taxa de inscrição é de R$ 132.

Prefeitura de Tauá (116 vagas)

A Prefeitura de Tauá, no Ceará, abriu concurso público com 116 vagas para cargos de níveis médio e superior, além de cadastro reserva. As inscrições seguem até o dia 5 de maio.

As inscrições devem ser feitas no site da CEV/UECE por 30 dias após a publicação do edital, com taxas de R$ 150 (nível superior) e R$ 100 (nível médio).

O edital não detalha os valores exatos dos salários para cada cargo, mas informa que os candidatos aprovados serão nomeados sob regime estatutário, com direito aos benefícios previstos na legislação municipal.

Entre os cargos disponíveis estão professores, agentes de trânsito, guardas municipais, assistentes sociais e engenheiros.

O concurso tem validade de dois anos, prorrogável por igual período. Mais informações estão no site da organizadora.

Polícia Civil do Ceará (100 vagas)

A Polícia Civil do Estado do Ceará divulgou a abertura de um concurso público, com jornada de 30 horas semanais e salário mensal de R$ 22.165,53.

As inscrições para o concurso podem ser realizadas no site da organizadora Cebraspe, entre os dias 28 de março e 11 de abril de 2025, até às 18h. A taxa de inscrição é de R$ 300.

Os candidatos interessados devem possuir diploma de bacharel em Direito e, no mínimo, três anos de experiência jurídica ou três anos em cargos policiais de instituições de segurança pública.

EsFCEx (231 vagas)

O concurso da Escola de Saúde e Formação Complementar do Exército (EsFCEx) oferece 231 vagas de nível superior, com remuneração inicial de R$ 8.245.

As inscrições estarão abertas de 4 de abril a 20 de junho, com taxa de participação de R$ 150, no site da organizadora Fundação Vunesp. As provas serão realizadas no dia 20 de julho.

Cursos de Formação de Oficiais do Serviço de Saúde, Formação de Oficiais, Quadro de Capelães Militares e Formação de Oficiais Médicos poderão participar.

Marinha do Brasil (174 vagas)

O concurso da Marinha do Brasil oferta 174 vagas. As inscrições poderão ser feitas de 30 de abril a 14 de maio, no site do órgão, com taxa de R$ 140.

Os postos de trabalho são para engenheiros, corpo técnico auxiliar, quadro da saúde, quadro complementar e cirurgião-dentista.

Prefeitura de Tianguá (1.367 vagas)

A prefeitura de Tianguá, município distante 318,68 km de Fortaleza, está com cinco editais abertos para o provimento de 1.367 vagas de níveis fundamental, médio, técnico e superior.

O valor recebido pelos aprovados pode chegar a R$ 15.812,50 a depender do cargo escolhido pelo participante.

Já as inscrições foram prorrogadas no site da banca organizadora, Instituto Consulpam, até o dia 13 de abril. A taxa varia de acordo com a escolaridade do candidato:

Nível fundamental: R$65



Nível médio/técnico: R$ 100



Nível superior: R$ 140

As demais datas e fases do concurso estão disponíveis nos determinados editais:

MPF (58 vagas)

O concurso do Ministério Público Federal (MPF) está 58 vagas abertas para o cargo de procurador da República. O salário é de R$ 39.753,22.

Segundo o edital, está prevista uma vaga para o Ceará, em Juazeiro do Norte. As inscrições seguem até o dia 22 de abril.

É necessário preencher o formulário de inscrição, anexar o documento oficial de identificação e gerar a guia de recolhimento (GRU) do valor de R$ 250.

Para concorrer, os interessados devem ter bacharelado em direito, com três anos de atividade jurídica exercida exclusivamente após a obtenção do diploma.

Conab (403 vagas)

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) publicou um concurso público nacional da empresa. Ao todo, estão sendo ofertadas 403 vagas.

No Ceará, são 10 oportunidades para nível superior e duas para nível médio. As áreas são: administração, ciências contábeis, engenharia agrônoma, engenharia civil, além do cargo de assistente. Já a remuneração varia de R$ 3.459,87 a R$ 8.140,88, a depender da escolaridade.

O processo, organizado pelo Instituto Consulpam, estará com inscrições abertas de 14 de abril a 15 de maio. O valor da taxa fica entre R$ 50 e R$ 80.

UFPE (9 vagas)

A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) abriu 9 vagas para concurso público para o cargo de professor. Destas, 6 são para ampla concorrência, 2 para negros e 1 destinada às pessoas com deficiência.

As inscrições serão feitas exclusivamente pelo Sistema Integrado de Gestão e Recursos Humanos (SIGRH), vinculado à Universidade. O prazo de realização das inscrições vaide 11 de abril a 10 de maio.



O vencimento básico, ou seja, o valor fixo, é de R$ 6.180,86 e a Retribuição por Titulação (RT) é de R$ 7.107,99, somando valor total de R$ 13.288,85 para a categoria.



